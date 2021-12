Caen. Des médiateurs pour les quartiers de Caen

Engager le dialogue dans les cages d'escalier ou désamorcer un conflit aux grilles de l'école : à partir du 1er juin 2018, quatre médiateurs interviendront dans les quartiers les plus sensibles de Caen (Calvados) pour rassurer les habitants et prévenir certaines situations qui pourraient dégénérer.

Collaboration avec les bailleurs sociaux

Le Chemin Vert, la Pierre-Heuzé, le Calvaire Saint-Pierre, la Grâce de Dieu, la Guérinière mais aussi la rue des boutiques à la Folie Couvrechef seront concernés par le dispositif. C'est plus que le secteur défini par l'expérimentation menée pendant trois ans par des agents de la ville. "Avoir des médiateurs identifiés sur l'espace public, que l'on connaît, cela a été très bien perçu pour apaiser la vie dans les quartiers, assure Sophie Simonnet, adjointe en charge de la médiation sociale. Cela nous a permis de remarquer que, souvent, les conflits démarrent à la sortie de l'école, s'enveniment dans les soirées et finissent dans la cage d'escalier : c'est donc important d'avoir une présence en horaires décalés, deux jours dans la semaine." Les médiateurs travailleront donc sur des tranches de 16 heures à 23 heures.

Des médiateurs extérieurs

Autre différence, ce service sera confié à un prestataire extérieur, Médiaction, originaire de Rouen. "Cela permet d'avoir aussi des médiateurs qui viennent de l'extérieur. Avoir seulement des gens du quartier, on l'a vu avec des dispositifs type grands frères, cela a ses limites", précise l'élue.

Petit plus : le travail en commun avec les bailleurs sociaux qui permet de combiner l'action dans l'espace public et dans les immeubles. Une initiative relativement rare en France. Coût total de l'opération : 229 707 € par an.

