Recyclez facilement votre sapin à Caen

Les fêtes de fin d'année sont déjà terminées, place à 2012!

Il va falloir ranger toutes ces décorations colorées et se séparer de son sapin, qui nous a bien accompagné durant les festivités. Pour lui donner une belle fin ,pensez aux points de collecte de la ville de Caen! Une trentaine de points de dépôt sont à votre disposition jusqu'à la fin du mois de janvier. Vous y déposez votre sapin et ensuite il sera écrasé et broyé, et ses "restes" serviront à lutter contre les mauvaises herbes dans tous les espaces verts de la ville!

Un moyen rapide et écologique à la portée de tous. (Les sapins peuvent également être présentés la veille du jour de la collecte des déchets verts, à partir de 19h, ou bien dans les déchèteries de la Communauté d’agglomération Caen la mer.)

Retrouvez les points de collecte près de chez vous:

Centre-ville : Esplanade Jean-Marie Louvel, place de la Résistance, parking place de la République

St Ouen – Haie-Vigné : Rue du Blanc, intersection de la rue de Bayeux et de la rue Damozane

Chemin-Vert : Rue du Président Coty (près du sanitaire), rue Schuman (parking de l'église), rue Paul Gernez près de l'école primaire, intersection Savorgnan de Brazza et rue du Général Moulin, rue de Secqueville (près de la maison de quartier), allée de Lessay, rue des Morsalines, rue Molière

Guérinière : Place Jean Jaurès (près de l'ancien commerce PMU), parking Boulevard de L'Espérance (au bout de la rue du château d'eau)

Grâce-de-Dieu : Parking du centre commercial, intersection de la rue Saint-André et capitaine Foucher

Vaucelles : Boulevard Leroy (place du marché), parking de l'église de Vaucelles

Pierre-Heuzé : Place Champlain (près de la maison de quartier), parking de la rue Montcalm

Sainte-Thérèse : Près de l'église Sainte-Thérèse

Saint Jean-Eudes : Rue du Puits Picard (sur le parking)

Saint-Gilles : Place Saint-Gilles

Folie-Couvrechef : Rue des Boutiques (près de la Poste), avenue Jean Monnet, place Portsmouth

Calvaire Saint-Pierre : Place du marché du calvaire Saint-Pierre, avenue de Thiès (mairie de quartier)

Venoix : Avenue Charlemagne (près de la Poste)

Beaulieu : Boulevard Georges Pompidou (près de la rue Louis Borderieux)

