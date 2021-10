Sécurité routière dans la Manche en 2011: "C'est mieux mais..."

Parmi les chiffres marquant, on constate que la part d’accidents mortels dus à une conduite en état alcoolique ne diminue pas en pourcentage puisqu'elle est de 40 % en 2011 ce qui est supérieur à la moyenne nationale qui oscille autour de 30 % depuis l'an 2000. La part des tués de « 60 ans et plus » progresse de nouveau en 2011 et atteint 33 % alors que cette tranche d'âge ne représente que 25 % de la population. La tranche d'âge de 75 ans et plus est particulièrement touchée avec 8 tués en 2011 contre 4 les années précédentes. Le nombre d'accidents mortels impliquant un usager sous l 'emprise de stupéfiants augmente également en 2011 par rapport à 2010 (5 contre 2). Enfin, les conducteurs de deux roues motorisés demeurent des usagers très vulnérables (12 tués en 2011 contre 9 l'année dernière)

La prefecture a par ailleurs annoncé qu'en 2012, "la lutte contre l’alcool au volant serait l’un des deux objectifs prioritaires en matière de sécurité routière dans la Manche. Le second objectif prioritaire sera la sensibilisation des séniors à la sécurité routière. Cette sensibilisation visera à faire prendre conscience aux séniors et à leurs proches de la nécessité de tester leurs réflexes et leur capacité à conduire. Le préfet de la Manche entend donc poursuivre une politique offensive en matière de sécurité routière en 2012 afin qu’un maximum de drames de la route puissent être évités."