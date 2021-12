Hors Normandie. Découvrez l'objet mystère pour remporter votre rasoir électrique sans fil Philips

Du lundi au vendredi de 9h à 13h sur Tendance Ouest Tom vous invite à entrer dans la peau du détective. Si vous parvenez à dénicher l'objet mystère, l'enquête en cours vous permettra de repartir avec votre rasoir Philips One Blade d'une valeur de 60€.

Équipé d'un système double protection et d'une batterie Lithium-ion avec 1 heure d'autonomie, ce rasoir actuel et maniable vous facilitera la tâche devant la glace de votre salle de bain. Pratique car sans fil, il est rechargeable en 4 heures et peut s'utiliser avec ou sans mousse.

Il ne vous reste plus qu'à vous inscrire à "Cherchez, trouvez, gagnez" :

- par SMS en envoyant TOM au 7 11 12 (0,65 cts hors coût opérateur)

- en composant le 0 892 23 73 38 (40 centimes par minute) pendant l'émission (9h - 13h)

Concernant l'enquête actuelle nous savons que l'objet mystère est utilisé plus souvent en extérieur qu'en intérieur. Il existe de différentes couleurs, peut s'accrocher et est plus long que large. A vous de jouer !

