Dakar, Lavieille et le Team Dessoude dans le ton...

Après la 1ère journée, 1ère satisfaction pour le team manchois puisque Christian Lavieille pointe en 7ème position avec seulement 1 minutes de retard sur les leaders.

Isabelle Patissier pointe de son côté en 19ème position, Thierry Magnaldi, 24ème, Fredéric Chavigny, 45ème et Zhou Jihong, 65ème.

L'analyse d'André Dessoude: "Il nous faut mettre en marche la machine Dessoude, encadrer les pilotes qui sont très sollicités par les médias et le public mais aussi mettre en place l'assistance. Nous n'avons pas de temps pour le moindre rodage et il nous faut être dans le rythme dès les premiers instants. Il y a forcément beaucoup de travail ce soir afin de parfaire les derniers réglages et adapter les voitures aux ressentis des pilotes. Cette fois-ci , nous y sommes : le Dakar est parti et il est parti très vite... En règle générale, on ne peut pas gagner le Dakar sur la première spéciale, 67 kilomètres ce n'est rien par rapport à ce qui nous attend. En revanche, on peut tout y perdre. Il faut rester prudent. Ce soir, deux de nos principaux adversaires en sont directement victimes"