Ouistreham. [Photos] Le carnaval de Ouistreham est sauvé

Le carnaval de Ouistreham est sauvé. Ce dimanche 15 avril, la ville craignait un cortège sous la pluie, mais chars et enfants ont pu défiler sous un rayon de soleil.

Dès 14h, petits et grands enfants se retrouvent place Lemarigné, devant l'Hôtel de ville. A 14h30 c'est le départ du cortège, motocyclettes en tête, suivies de la fanfare, du bateau, des chars et des enfants.

Arrivée sous le soleil

A l'arrivée du cortège, esplanade Lofi, le public attend nombreux: "moins nombreux que les autres années, à cause du temps" modère Céline Lesage, responsable communication de la mairie de Ouistreham. Et de préciser "on craignait vraiment la pluie, les fleurs en papier n'auraient pas tenu".

La fin de l'après midi sera rythmée par la chute du bonhomme Carnaval (réalisé par les enfants d'Anim'jeunes) brûlé sur la plage, le goûter des enfants, et un concert de l'Union musicale.