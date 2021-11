Survie. Mission Robinson : seuls sur une île !

Pour les vacances scolaires, le Panorama propose un atelier ludique pour apprendre à survivre sur une île déserte. Le jeu s'organise en six épreuves. "Dans un premier temps les équipes doivent sélectionner des objets nécessaires à leur survie puis ils analysent leur environnement,ses avantages et ses inconvénients, explique Sébastien Fournier responsable animateur au Panorama. Ensuite les équipes devront se construire un campement, choisir leurs aliments, préparer un feu et s'organiser pour retourner à la civilisation". Mission Robinson permet en fait d'aborder de manière ludique des aspects scientifiques. "C'est à la fois un vrai moment récréatif et un atelier pédagogique qui permet de développer son sens pratique, de favoriser le travail en équipe et de stimuler l'imagination", précise Sébastien.



Pratique. Du mercredi 25 avril au vendredi 4 mai (sauf le lundi) à 16h au Panorama XXL à Rouen. 4 €. panoramaxxl.com

A LIRE AUSSI.

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 1er et dimanche 2 avril

La grande barrière de corail s'expose au Panorama XXL à Rouen

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 15 et dimanche 16 et lundi 17 avril

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 18 et dimanche 19 février

A Toulouse, on prépare les voyages vers Mars au fond d'un lit