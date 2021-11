Le comédien Michaël Hirsch invité de Tendance confidences

Pourquoi ? Comment ?

Des questions sans réponses

De la petite enfance au troisième âge, Michaël Hirsch suit le parcours d’un personnage qui s’interroge en permanence sur le monde qui l’entoure : Comment trouver sa vocation ? L’amour ? Le sommeil ? Et dans quel ordre ?





Michaël Hirsch (Piste 1)





Michaël Hirsch (Piste 2)

Un humour qui rend un peu plus intelligent

Un dicton prétend qu’aucune rencontre n’arrive par hasard, et c’est exactement ce que j’ai ressenti lorsque j’ai croisé Michaël Hirsch sur ma route. J’ai eu un coup de coeur immédiat pour son univers, la virtuosité de son humour, son ironie tendre, sa poésie humaniste.

L’envie de collaborer avec lui fut immédiate, évidente, non seulement pour l’aider à aiguiser ses textes, à en écrire d’autres, mais aussi pour travailler avec l’acteur sur les orientations de jeu, le mettre en mouvement, en image, parfois en musique, bref, en scène. Ma tâche fut alors de retranscrire de manière visuelle et sonore ce que le texte portait déjà en germe, que ce soit dans le burlesque, l’absurde ou l’imaginaire.

Une parenthèse enchantée

Au final, ce seul en scène est pensé comme une sorte de parenthèse enchantée. L’ambition est en outre de développer, un peu à la manière des films de Woody Allen, un humour qui rend un tout petit peu plus intelligent, un tout petit peu plus conscient, un tout petit peu plus aimant... Et si c’était le cas, ce serait déjà beaucoup !



Ivan Calbérac