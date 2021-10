Interpellés dans la nuit de lundi à mardi à Caen, ils sont poursuivis pour racket d'un étudiant près du Campus. Ils l'avaient menacé avec un couteau et lui avait extorqué 10€. Deux des coupables ont été condamnés à huit mois de prison dont cinq avec sursis, les deux autres à six et huit mois avec sursis. Ils devront également indemniser la victime à hauteur de 2000 euros.