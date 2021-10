Inscriptions en hausse de 20 % aux Restos du Coeur dans l'Orne

Les Restos du Cœur, n’ont jamais fait autant le plein d’inscriptions depuis 26 ans ! Il faudra 5 millions d’euros de plus pour cette campagne d’hiver pour répondre à une demande croissante sous l’effet de la crise. Dans l’ Orne, plus de 306 000 repas distribués lors de la campagne d’hiver précédente ! 3 semaines après l’ ouverture des 6 centres de distribution, le nombre d’inscriptions a grimpé en flèche ... Plus 20 % !! Ce qui va correspondre à 60 000 repas distribués en plus à plus de 4 000 bénéficiaires, dont les profils s’élargissent. Famille monoparentale, retraités, des jeunes aussi, et de plus en plus de salariés en situation de précarité énergétique. La hausse des énergies contraint les ménages à rogner sur le budget alimentation ! Les restos du cœur dans l’Orne, qui manquent toujours de bénévoles. Les dons financiers sont aussi les bienvenus ! Un euros = un repas !