Caen. Le Caennais Florian, à la conquête du Tendance Live

Il repart de zéro. Florian, chanteur Caennais de 33 ans est seul sur scène pour séduire le public. Ancien membre du groupe Dar-K, aux influences reggae, il mélange désormais la chanson française et l'électro dans son album "Nuit blanche" qui doit sortir dans l'année. "Je trouvais ça plus sincère et plus existant de repartir à zéro sous mon nom", explique-t-il. Sans crainte il y a toujours cru. "J'ai toujours eu la tête dure. Quand j'ai une idée en tête, je fonce. Je n'ai pas eu de difficulté pour imposer mes choix".

Des textes personnels

Auteur, compositeur et interprète, il s'inspire de ce qui l'entoure comme dans son titre "Ma mère disait". "Je prends ma guitare et mon cahier souvent à la tombée de la nuit et je note des accords. Je parle de ce qui me concerne moi et, le plus souvent, c'est ce qui touche le plus le public".

La scène, son élément

Pour le grand public justement, Florian est encore inconnu mais loin de freiner le chanteur, être sur scène le stimule. "Autant dans la vie je suis observateur et timide au premier abord, autant sur scène je suis dans mon élément, sourit-il. C'est un grand challenge de se présenter sous son meilleur jour et d'espérer que les gens adhèrent au titre et qu'on s'éclate ensemble". Sur la scène du Tendance Live, il sera notamment aux côtés du groupe Kyo. "J'espère qu'un jour le public viendra pour voir Florian", rigole le jeune homme.