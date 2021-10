Quelles sont vos résolutions pour l'année 2012 ?

Pour accéder à notre rubrique BONNES RESOLUTIONS cliquez sur ce lien

Qui n'y a jamais songé ? Qui ne s'est jamais fait cette promesse ?



Promis, craché, juré sur la tête de mon meilleur ami (le pauvre !) cette année , c'est décidé, j'arrête de... boire, de fumer, je mange au moins cinq fruits et légumes par jour, je pratique très régulièrement mon petit jogging, je m'adonne à la culture physique, j'entreprends le plus beau des régimes pour être en forme cet été sur les plages, je diminue ma consommation quotidienne de télé-réalité, je suis aimable avec ma belle mère, je fais les courses au supermarché, j'entretiens le jardin, je n'oublie pas la Saint Valentin, je ne passe pas ma vie mon portable collé à l'oreille, je ne dépasse pas le 130 sur autoroute et n'oublie pas la fête de grand mère !...



Et vous quelles sont vos bonnes résolutions pour 2012 ? Qu'allez vous entreprendre, que souhaitez vous pour les autres, que rêvez vous pour cette année nouvelle ?



Faites nous part de vos résolutions et de vos rêves pour 2012 : envoyez nous vos messages, nous les diffuserons chaque jour sur www.tendanceouest.com

A vos plumes, à vos claviers, a vos tweet... Vos messages sont les bienvenus !

