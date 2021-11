concert. Feu! Chatterton signe son grand retour au Cargö

Ils font désormais partie du paysage musical français : Feu ! Chatterton fait son retour au Cargö à Caen (Calvados), dimanche 15 avril 2018. Les membres de ce groupe, qui a su se faire sa place avec un premier album qui a cartonné, reviennent avec L'Oiseleur, un nouvel opus enchanteur et poétique. On y retrouve tout ce qui fait la singularité de ce groupe français, et surtout la teneur de ses textes. Associées à des mélodies nostalgiques, les paroles prennent aux tripes.

La musique du quotidien

Feu ! Chatterton !, c'est d'abord l'histoire d'une rencontre en cinq artistes, il y a seulement sept ans. Leurs univers musicaux très différents ont su créer cette alchimie qui fait aujourd'hui le succès du groupe. Les textes s'inspirent directement du quotidien, des histoires d'amour, d'amitié ou de faits divers se trouvent sublimés sous la plume d'Arthur, le chanteur.

Pratique. Dimanche 15 avril à 20h30 au Cargö. De 18 à 26€.

