Fêtes de fin d'année : l'alcool dans le viseur

L'alcool étant la première cause d'accidents mortels en France et dans le département, la

promotion du dépistage " soufflez, vous saurez" sera un élément essentiel des opérations

mises en place. La préfecture et ses partenaires se mobilisent pour assurer la promotion de ce dispositif et proposer des éthylotests aux usagers de la route dans les lieux qui sont parmi les plus fréquentés à l'occasion de ces fêtes.



Les bénévoles du Lion's club sont présents sur les marchés de Bayeux, Falaise, Pont l'Evêque, Vire et Caen pour procéder à la distribution d'éthylotests. Le 24 décembre, l'association "conduire pour la vie" assurera une distribution à Deauville et l'association "Alcool et conduite" à Condé-sur-Noireau.

Pour les fêtes de la Saint-Sylvestre, la distribution sera également assurée dans les mêmes conditions par le Lion's Club et l'association " Alcool et conduite". L'association "Conduire pour la vie" assurera la distribution à Orbec le 31 décembre. Une distribution d'éthylotests sera également assurée au services des usagers de la route ainsi qu'aux accueils des sous-préfectures.

Ce sont près de 8000 éthylotests qui seront ainsi mis à disposition des usagers de la route

Ces actions de distribution seront complétées par des contrôles effectués par la police.