Rouen. Grève à la SNCF : à Rouen, les voyageurs se sont organisés

Une dizaine de personnes en gilet rouge pour informer les voyageurs, point d'information, panneaux d'affichage, stand pour prendre le petit-déjeuner en attendant son train, etc. Pour ce premier jour de grève, mardi 3 avril 2018, à Rouen (Seine-Maritime), la SNCF a tout prévu. Il ne manque rien, sauf peut-être les voyageurs. La gare de Rouen est quasiment vide.

• Lire aussi : Grève SNCF : 1 Intercité sur 5 et aucun TER en Normandie



Les voyageurs ont anticipé la grève annoncée depuis plusieurs semaines. Beaucoup se sont renseignés la veille à la gare ou sur Internet et finalement, la plupart ont trouvé un moyen de substitution, misent sur les plateformes de covoiturage ou partent plus tôt ou plus tard. C'est le cas de Claudine Freyburger qui vient à Rouen pour une réunion commerciale mercredi 4 avril : "J'ai été obligé de partir lundi de Pâques et je vais devoir repartir jeudi au lieu de mercredi soir."

Dans la matinée, 6 trains ont quitté la gare de Rouen. Une dizaine de départs sont annoncés sur les panneaux d'affichage mais la plupart sont des cars TER mis en place, en remplacement, par la SNCF.

Louise Leroux compte, elle, sur son voisin : "On s'est organisés hier soir parce qu'on a vu qu'aucun train ne passait par chez moi, explique la jeune fille qui prend le train tous les jours depuis Auffay, à 40 minutes de Rouen pour aller au lycée. Je suis venue avec mon voisin en voiture, sinon je n'ai aucun moyen de venir." Elle le fera chaque jour de grève, jusqu'à la fin du mouvement.

Les syndicats ont annoncé une grève de deux jours sur cinq, jusqu'au 28 juin.

