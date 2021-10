Cherbourg s'offre un 18 trous pour Noël

Cela fait 20 ans qu'on en parle à Cherbourg. Mais, cette fois-ci, la municipalité est passée à la vitesse supérieure en acquérant 22 hectares de parcelles. Des terrains qui viennent s'ajouter aux 60 hectares déjà existants. L'extension va donc pourvoir commencer.

Une bonne nouvelle pour le club de golf qui voit cette annonce comme un vrai cadeau de Noël. Il faut dire que jusqu'à présent, le club devait se limiter. Accueillir de nouveaux adhérents ou des groupes était même mission impossible.

Mais avec un 18 trous, ça change tout ! Le club serait même habilité à accueillir des compétitions fédérales. Il se voit aussi séduire la clientèle britannique. Une idée qui arrive toutefois un peu tard puisque les liaisons avec l'Angleterre sont au point mort.

Quoi qu'il en soit, le projet est loin d'être finalisé. Si l'extension est bien actée, elle ne verra pas le jour avant 2014. Et d'ici là, il faudra mener les études, entamer les travaux et trouver des investisseurs. Et ça s'annonce costaud puisqu'il reste 3,5 millions d'euros à injecter dans le projet.