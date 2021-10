Insécurité routière : les gendarmes mobilisés pendant les fêtes !

Opération renforcée de sécurité routière à partir de ce vendredi et pour toute la période des fêtes sur les routes ornaises. 16 points de contrôles seront déployés par les gendarmes pour veiller aux respects des vitesses et lutter contre l’alcoolémie ou les stupéfiants au volant et plus globalement au respect des règles élémentaires du code de la route. Dans l’ Orne, le nombre de tués a baissé cette année par rapport à 2010. 22 morts contre 25 ! Phénomène inquiétant : le nombre d’accidents a grimpé de 19 % ... et avec le nombre de blessés, plus 65 % . 181 personnes blessées hospitalisées au cours de cette année contre 110 l’année précédente.

Les routes de nos régions qui seront très fréquentées.... Bison Futé a placé ce vendredi en « orange » de 16 à 21h... Couleur identique samedi, entre 14h et 20h ! On attend aussi quelques embouteillages aux abords des centres commerciaux pour les dernières emplettes !