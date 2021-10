Bertrand Cantat de retour avec Amadou & Mariam

Le label Because Music vient de mettre en ligne une première vidéo annonçant le prochain album du duo malien Amadou & Mariam, Folila, qui doit sortir en mars 2012. Le premier titre extrait du disque et téléchargeable à partir du 9 janvier, Oh Amadou, voit la participation de Bertrand Cantat.

Outre l'ancien chanteur de Noir Désir, Santigold, TV on the Radio et le rappeur Theophilus London ont également collaboré avec Amadou & Mariam sur ce nouveau projet.

Amadou & Mariam se produiront au mois de janvier dans une série de concerts, Eclipse, joués dans l'obscurité totale, le 12 au Théâtre de Laval et les 14 et 15 à la Cité de la Musique à Paris.