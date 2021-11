Caen. Zoo : les deux ourses blanches font leur première sortie en Normandie

Pour la première fois, mercredi 28 mars 2018, les visiteurs du zoo de Cerza à Hermival-les-Vaux près de Lisieux (Calvados), ont pu apercevoir les nouvelles vedettes du parc. Deux ourses polaires, Mona et Nicky ont ainsi découvert leur enclos qui s'étend sur près de deux hectares et demi. Les responsables du zoo ont préféré attendre une semaine avant cette grande première pour limiter les facteurs de stress comme l'explique Frédéric Houssaye, responsable conservation et pédagogie au zoo :

Frédéric Houssaye, responsable conservation et pédagogie au zoo au sujet de la prévention contre le stress. Impossible de lire le son.

Deux ourses polaires bientôt à Cerza



Un climat compatible avec leur bien-être

Les deux bêtes sont des sœurs nées aux Pays-Bas il y a un peu plus de deux ans. Elles pèsent près de 250 kg. Pour Frédéric Houssaye, le climat de Normandie est parfaitement compatible avec le bien-être des ours polaires. "Il y a beaucoup de préjugés au sujet des ours polaires, mails il faut savoir qu'ils descendent dans la toundra une bonne partie de l'année où il fait jusqu'à 26°", explique-t-il. Une température qui n'est dépassée que quelques jours par an en Normandie. "Nous sommes dans un super environnement pour les ours" :

Pour Frédéric Houssaye, responsable conservation et pédagogie au zoo sur le bien être des animaux. Impossible de lire le son.

