Saint-Sylvestre : le déguisement a ses adeptes

“Pour certains, c’est une véritable tradition. J’ai reçu l’autre jour des clients âgés de 70 ans qui se déguisent tous les ans le 31 décembre”, explique Remi Cliquennois, responsable de la boutique deguisement.fr. D’autres sont plus réfractaires. Et pour ceux-là, le commerçant caennais a développé un service de location.

Les pirates ont la cote

“Nous offrons chez nous 5 000 références. Pour ceux qui viennent à reculons, qui n’ont pas vraiment envie de se déguiser et donc, qui ne veulent pas trop dépenser, nous louons des costumes à la semaine ou au week-end à prix unique : 20€.” Cette année, fin décembre, ce seront les pirates qui auront la côte, autant que les pères ou mères Noël. “J’ai été dévalisé”, sourit Remi Cliquennois. Vivement Mardi Gras !