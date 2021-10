Au coeur de la vie : “Une fenêtre d’espérance”

L’occasion pour chacun de se rappeler le sens de cette fête qui rend gloire à la naissance de l’enfant-dieu, fondateur du christianisme, alors même que pour le plus grand nombre, Noël représente avant tout une pluie de cadeaux. “Aujourd’hui, nous avons tendance à considérer que le matériel peut nous apporter une certaine joie alors qu’il peut aussi nous enfermer. Il faut toujours se souvenir de ce psaume, et plus encore au moment de Noël : “tu peux posséder des richesses mais ne te laisse pas posséder par tes richesses”, souligne le Père Lefrançois, chroniqueur de la rubrique “Au coeur de la vie”, diffusée tous les dimanches matins sur Tendance Ouest. L’occasion pour cet homme d’Église, chaque semaine, d’interroger célébrités et personnalités sur leur foi.“En tant que prêtre ou en tant qu’homme, j’apprends chaque jour à regarder dans le rétroviseur de ma vie et à me souvenir des visages que j’ai rencontrés, des différents témoignages que j’ai reçus... Mais mon plus beau souvenir de Noël reste le baptême d’un enfant. Cela nous renvoie à la vulnérabilité de la vie. Et qu’est-ce que Noël, sinon une fenêtre d’espérance ?”