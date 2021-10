Contractualisation laitière : un médiateur nommé entre Lactalis et ses producteurs

La contractualisation laitière … la signature d’un contrat entre les laiteries et les producteurs de lait, doit permettre de sécuriser les revenus des éleveurs en cas de nouvelle crise laitière ! Le groupe Danone a signé son premier « contrat cadre » avec les groupements de producteurs hauts normands en fin de semaine dernière. Ce mardi, à Paris, en présence du Ministre de l’agriculture, c’était au tour du groupe Senoble ... Et pendant ce temps là, le mayennais Lactalis fait toujours le bras de fer avec ses groupements de producteurs. Le géant agroalimentaire veut signer un contrat directement avec chaque éleveur, sans passer par les organisations de producteurs ... Les négociations rompues fin septembre ont repris vendredi dernier, via un médiateur nommé par le ministre de l'agriculture. Les producteurs évoquent 15 clauses qu'ils jugent"toxiques" !