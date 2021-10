Caen. Tourisme : une taxe de séjour pour tous les hébergeurs de Caen la mer

Nichée dans une petite cour proche de la Place Saint-Sauveur à Caen (Calvados), la maison de charme de Laurence du Tilly abrite trois grands appartements ouverts à la location. A Caen depuis quatre ans, cette particulière a tout meublé selon ses goûts et fait en sorte que ses hôtes soient comme chez eux. Ses appartements, elle les a mis sur les plateformes de réservation Airbnb et Booking.com. Pour chaque jour de location, Laurence du Tilly doit faire une déclaration et payer une taxe de séjour collectée pour le compte de Caen la mer. Au 1er janvier 2018, la taxe de séjour pour son meublé de tourisme était de 35 centimes par nuitée et par personnes. Les hébergeurs sur les 50 communes doivent s'y conformer. "Ça me semble normal de la payer, explique la propriétaire, les gens viennent pour profiter des sites touristiques, en tant qu'hébergeur on contribue au tourisme".

Cibler les nouveaux hébergeurs

À chaque fin de mois, Laurence du Tilly reçoit un mail de rappel pour payer la taxe. Ce message c'est Damien Sourisseau, référent taxe de séjour de la communauté urbaine, qui l'envoie. Depuis un an, il est chargé de faire de la veille sur les plateformes de réservation collaboratives et de cibler les nouveaux hébergeurs. "Les hôteliers, gestionnaires de campings, nous les connaissons. Par contre c'est beaucoup plus compliqué pour les particuliers qui vont louer leur appartement. Nous ne sommes pas dans une logique de chasse mais d'équité même si la méthode peut surprendre", précise Virginie Moreau, responsable de la mission tourisme à Caen la mer. Le rôle de Damien Sourisseau ? S'inscrire sur la plateforme Airbnb comme un client lambda, regarder les nouvelles offres et envoyer un message sous prétexte de réservation. Une fois le mail du locataire en sa possession, il envoie un message sur le paiement de la taxe de séjour. "Il apporte vraiment des explications sur cette obligation légale". Depuis le début de l'année, Caen la mer a mis en place une plateforme de télé déclaration pour faciliter les démarches pour les hébergeurs. "C'est vrai que c'est plus rapide, il y a moins de papiers qui traînent", remarque Laurence du Tilly. Un tableau de bord est ainsi mis en place et permet de comptabiliser le nombre d'hébergeurs sur l'agglomération et de connaître l'offre. Jusqu'à présent 620 hébergeurs sont dans la base de données. La taxe de séjour représenterait, selon une estimation de Caen la mer, un apport de 900 000 euros par an. "L'argent collecté est dédié exclusivement à la valorisation et l'amélioration de l'offre touristique sur le territoire".

Vers une augmentation de la taxe ?

Une taxe vouée à augmenter chaque année, de 20 % environ. "Le montant de la taxe est établi selon des critères nationaux avec un montant minium et un montant maximum par type d'hébergement. La collectivité doit choisir un tarif dans ce cadre réglementaire. Un tarif a été établi pour 2018, il va être questionné chaque année par la communauté urbaine", explique Virginie Moreau. Ainsi pour cette année, la taxe de séjour d'un meublé est de 35 centimes par nuitée et par personne, celle d'un hôtel une étoile est de 50 centimes et celle d'un palace s'élève à 1,75 centime. Si un hébergeur ne paye pas cette taxe, une taxation d'office peut être mise en place et cela peut aller jusqu'à un dépôt de plainte et 750 euros d'amende.

