Faites un saut dans la Rome antique à la fac de Caen

L’équipe de recherche sur les littératures, les imaginaires et les sociétés de l’université de Caen expose au public son modèle virtuel de la Rome antique, le premier mercredi de chaque mois. Le 4 janvier, ce sont les moulins romains qui seront passés au crible.

De quoi mieux comprendre les techniques d’époque, et la vie économique et sociale. Le moulin à eau en est un élément clé, comme le relève l’équipe : “il touche un aspect essentiel de l’alimentation humaine, la mouture des céréales, et c’est la première application pratique d’un moteur autre que l’homme ou l’animal à un mécanisme.” L’histoire de son invention et de sa diffusion sera abordée au cours de la séance, et les spectateurs pourront ensuite visiter un moulin romain restitué en stéréoscopie.

Pratique. Mercredi 4 janvier à 18h30 à l’amphithéâtre de Chimie, Campus 1.

Tél. 02 31 56 62 38