Découvrez ce soir à la télévision l'histoire vraie de Jésus.

Dans "L'ombre d'un doute", le magazine historique que vous propose un mercredi sur deux Franck Ferrand dès 23h20, découvrez ce soir un documentaire sur la vraie histoire de Jésus ! A quelques jours de son « anniversaire » officiel, Jésus est au cœur de l’enquête du magazine. Découvrez les derniers travaux des historiens et archéologues sur ce sujet, c'est sur France 3. Sera précédé "Noël sous les étoiles", un divertissement consacré à Noël présenté par Daniela Lumbroso depuis Strasbourg.

Vous retrouverez sur les autres chaînes vos rendez vous habituels avec notamment sur TF1 The mentalist, Rani sur France 2 et la finale de "La France a un incroyable talent" sur M6.

Sur Arte, un documentaire inédit vous est proposé dès 20h40. A travers les points de vue de 18 journalistes étrangers, de télévision mais aussi de presse écrite, vous découvrirez le point de vue des étrangers sur le quinquennat du président Sarkozy. ça s'appelle "Looking for Nicolas Sarkozy" et c'est sur le canal 7 de la TNT.

Il y aura aussi du cinéma pour les abonnés sur Canal + avec "La princesse de Montpensier", un drame français de Bertrand Tavernier avec Mélanie Thierry et Lambert Wilson dès 20h55.