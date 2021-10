Un conte en projection sur l'Hotel de ville de Caen

De 17h30 à 23h, toutes les 30 minutes, la façade de l'Hôtel de Ville devient l'écran d'un conte en images monumentales. Les tableaux oniriques se succèdent en jouant avec l'architecture de l'Abbaye-aux-Hommes.

Ce spectacle son et lumière est l'attraction phare des illuminations de fin d'année, composées de 630 décors en centre-ville et dans les quartiers.

Résumé



Conte :



"Quand il s'endort, le petit géant a tendance à faire des cauchemars. Cette fois, c'est le monde de la télévision et des casinos (bien loin de l'esprit de noël) qui perturbent son sommeil. Heureusement, son nounours arrive à la rescousse pour ré-enchanter ses rêves…"



La 1ère projection a lieu à 17h30 et la dernière à 23h, jusqu'au 8 janvier 2012.

Les automobilistes sont invités à stationner sur le parking situé en face de la bibliothèque centrale. Le stationnement de moins d’une heure est gratuit (plus d'une heure de stationnement : 0,80€/heure).



Pour des raisons de sécurité, la Mairie vous rappelle qu'il est interdit de stationner sur l'Esplanade et le rond–point devant l'Hôtel de Ville.

Ecoutez Philippe Duron, nous parler de cette belle animation de Noël.