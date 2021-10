L'AS Cherbourg en vacances !

Bonne ou mauvaise nouvelle?

Le report de ce dernier match de la phase aller du championnat arrive sans doute à point nommé pour des cherbourgeois en grande difficultés depuis plusieurs semaines en championnat. Les joueurs vont pourvoir se reposer puisqu'il ne reprendront le chemin des terrains qu'en 2012.

Cette confrontation contre Luzenac revêtait en plus une importance "CAPITALE" dans la course au maintien car les deux équipes ne sont séparées que par un seul petit point. Si en cas de victoire, les bleus auraient fini l'année 2011 hors de la zone de relégation, la défaite (plus envisageable aux vues des dernières sorties cherbourgeoises) aurait eu un impact considérable sur la suite des évènements.

Bref, le report de ce match est clairement une bonne nouvelle pour Gérard Gohel et ses hommes.

Rendez vous donc en 2012, pour une deuxième partie de saison qui s'annonce mouvementée du côté de Postaire avec en guise d'entrée, une belle mise en bouche, un 32ème de finale de Coupe de France contre Chateauroux (L2).