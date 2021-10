Roncherolles-sur-le-Vivier. 15ème Trail de la Ronce à Roncherolles sur le Vivier ce weekend

Ce trail est né par une bande de copains amoureux de la course à pied, d'abord sur route, puis ensuite sur les chemins traversant les forêts où le trail leur est bien plus agréable. Ils ont créé une association “Jog Nature” qui désormais est composée aussi d'une branche axée sur la marche.

Aujourd'hui le Trail de la Ronce fête sa 15ème édition. Trails de 8 et 16 kms, marches nordiques de 8 et 14 kms, il ne vous reste plus qu'à choisir, les départs ont lieu dans le centre du village. Un regard plus précis sur cette journée avec Jean-Max Jounot, secrétaire de "Jog Nature" à Roncherolles sur le Vivier :

Jean-Max Jounot éclaire cette nouvelle édition du trail de la Ronce Impossible de lire le son.

A noter que les inscriptions sont possibles (individuelles ou en duo) par courrier jusqu'au 23 mars et en ligne (inscriptions.traildelaronce.fr) jusqu'au samedi 24 mars 12h. Les dossards sont à récupérer le matin de la course à partir de 7h (ou la vieille entre 14h et 17h)

Les participants récompensés

Chaque participants recevra un lot produit à Roncherolles sur le Vivier. A l'occasion de la 15ème édition vous serez peut-être tiré au sort pour remporter 1 repas pour 2 personnes dans un grand restaurant gastronomique de la région Rouennaise, des caméras sports et paniers garnis.

Tous les renseignements sur Traildelaronce.fr et par téléphone au 06 83 44 59 25.

