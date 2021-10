Hors Normandie. L'horoscope signe par signe de ce lundi 26 mars 2018

Bélier

De discussion en discussion vont naître de nouvelles idées et principalement et particulièrement judicieuses. Il faudra du travail et de la ténacité pour mener à bien cette nouvelle aventure.

Taureau

Vous ressentez une pression qui vous pousse toujours à vous maintenir à niveau. Ce vous effraie parfois, l'éventualité de ne plus être au top et de connaître des périodes de déclin.

Gémeaux

Passionné par des secrets de famille ou petites histoires sur les uns et les autres, vous serez confronté à certaines vérités frappantes. Sans le vouloir, vous risquez de mettre le nez dans des histoires un peu délicates.

Cancer

Il y a dans vos paroles et vos gestes des points de suspension qui pourraient gêner votre partenaire. Des brumes équivoques posent le brouillard sur le quotidien. Le dialogue est nécessaire.

Lion

Vous aimez les découvertes et poursuivre votre histoire, vos amours éloignés. Vers la fin de la journée vous aurez tourné des pages intéressantes qui vous mèneront à tirer un bilan.

Vierge

Vous aurez du mal à vous exprimer par écrit. "Comme s'il y avait un peu de craie dans l'encrier". Vous avez du mal à rassembler vos idées, les résumer et exprimer clairement.

Balance

Vous êtes brillant, vous voulez perpétuellement vous prouver que le meilleur est pour demain. Journée d'éclat, de passion. Le climat astrologique est plutôt favorable.

Scorpion

Vous êtes vivifiant, brut de décoffrage. Rock avec un gant de velours. Vous revendiquez le droit à la légèreté, à l'éclat et l'humour.

Sagittaire

Le moins que l'on puisse dire c'est que vous avez le vent en poupe. Les astres vous poussent à la réussite. Vous savez vous rendre original et intéressant dans votre démarche créative.

Capricorne

Vous aimez le concret, le terre à terre et aujourd'hui il faudra donner un bon coup de collier et transmettre votre énergie et de rester à l'écoute.

Verseau

Conscient de vos droits, il faudra vous défendre contre une forme d'injustice qui vous révolte. Vous n'avez pas d'autre choix.

Poissons

Journée d'alerte et d'action. Il faudra être réactif quelques soient les humeurs. Il faudra improviser devant les imprévus. Vous serez au top.