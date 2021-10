Hors Normandie. L'horoscope signe par signe de ce dimanche 25 mars

Bélier

Il vous faudra accepter la critique qui vous sera exposée d'une voix posée et claire. Tenez compte de la finesse et de la sincérité des propos. C'est une aide qui vous est prodiguée.

Taureau

Journée assez joyeuse et décontractée. Vous vous donnez enfin les moyens de décompresser et de lâcher prise et là, vous êtes prêt à vous lancer de nouveaux défis.

Gémeaux

Vous aurez envie de partir en courant dès que l'on tentera de vous inculquer des valeurs. En gros, tenter de vous faire la morale. Vous n'avez pas une attitude de disciple c'est certain.

Cancer

Vous avez l'envie de faire des bilans parfois. Évitez les œillères et ne vous faites pas de cadeaux. C'est un moyen d'avancer au-delà de ses peurs et aller vers de nouvelles perspectives.

Lion

Attendez-vous à essuyer un refus. Un "niet" catégorique. Être mort pour quelqu'un ou quelque chose est extrêmement corrosif. C'est injuste mais c'est comme cela.

Vierge

Un peu anxieux, vous avez tout à fleur de peau. Toujours une ombre au tableau surtout dans votre ciel affectif. S'il n'en était rien ? Cessez de vous faire peur.

Balance

Vous fuirez les conflits. Dans le fond vous avez bien raison. Les confrontations vous perturbent. C'est comme si vous faisiez un saut à l'élastique.

Scorpion

Journée un peu houleuse mais tout se calmera les heures venant. Une petite mise au point à l'égard de l'un de vos proches sera comme un vent de printemps de la réconciliation.

Sagittaire

Vous rayonnez de sérénité. Vous avez enfin réussi à vous réconcilier avec tout ce qui clochait dans votre existence. Toutes vos tortures intérieures et antérieures sont reléguées au rayon de la résilience.

Capricorne

Vous sentez de plus en plus la nécessité de progresser d'être pleinement maître de vos moyens. Une formation à venir est probable. Rien de positif.

Verseau

Vous avez une allure d'exception. On ne voit que vous. Tout est possible aujourd'hui. C'est plutôt une aubaine.

Poissons

Vous serez sensible à des sphères un peu élevées ; la spiritualité. Vous regarderez volontiers au-dessus de la ligne d'horizon. Votre sensibilité est exacerbée.