Intouchables plus fort que les Visiteurs

Grâce à 764.564 nouveaux spectateurs, acquis du 14 au 18 décembre derniers, le film avec François Cluzet et Omar Sy a cumulé 14.166.671 entrées depuis sa sortie le 2 novembre. Un succès qui lui permet de dépasser au box-office Les Visiteurset ses 13,8 millions de spectateurs.

Au deux jours de finir sa septième semaine d'exploitation, Intouchables se situe dorénavant à quelques encâblures de la comédie d'Alain Chabat, Astérix et Obélix : Mission Cléopatre, vue par 14,5 millions de Français. Si le défi est relevé, la réalisation d'Olivier Nakache et Eric Toledano monterait sur le podium, derrière La grande vadrouille (17,27) et Bienvenue chez les Ch'tis (20,78).

Au classement général, toutes nationalités confondues, Intouchables se positionne au 9e rang, devant Ben Hur et Blanche Neige et les sept nains. Le film a désormais dans le viseur Les Dix commandements et ses 14,2 millions de spectateurs.