Alençon. Dans l'Orne, 6,5 millions d'euros de fraude

Les CODAF (Comité opérationnel départemental anti-fraude) ont été créés en 2010. Dans chaque département, ils regroupent autour du préfet : la justice, les douanes, police et gendarmerie, mais aussi des services tels que les impôts, la CAF, l'Urssaf, dans le but de débusquer les fraudes. Dans l'Orne, en 2017, près de 6 millions et demi d'euros ont ainsi pu être récupérés.