Caen. Passage à l'heure d'été : comment ça marche ?

C'est dimanche 25 mars 2018 que s'effectue le changement d'heure. Il a beau avoir neigé cette semaine, nous passons bel et bien à l'heure d'été ! Pour ne pas louper le coche, retenez bien ceci : à 2 heures du matin, avancez vos montres d'une heure car il sera 3 heures.

Une heure de sommeil en moins

Vous dormirez donc une heure de moins (oui, parce que le temps aura donc passé plus vite), mais vous pourrez profiter d'une heure de soleil en plus (oui, parce que les journées s'allongent jusqu'au 21 juin, vous suivez toujours ?)

• Lire aussi : Le Parlement européen se prononce pour la fin de l'heure d'été



Et bonne nouvelle si vous vous arrachez les cheveux deux fois par an pour savoir si vous perdez ou gagnez une heure de sommeil : le Parlement européen réfléchit à mettre fin au changement d'heure et a même voté une résolution dans ce sens en février dernier.