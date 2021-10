Hérouville-Saint-Clair. "Normandie Welcome" : promouvoir la Normandie sur la scène internationale.

L'association citoyenne Normandie Welcome a inauguré ses nouveaux locaux à Hérouville Saint-Clair, vendredi 16 mars 2018. L'association a pour vocation de dynamiser et fédérer les relations entre les acteurs économiques touristiques et culturels normands et ses interlocuteurs internationaux.

Créateur de liens

Des ambassadeurs, chargés de promouvoir les atouts économiques de la région, établissent des contacts entre les Normands installés à l'étranger et ceux qui vivent en Normandie. "Ça promeut des valeurs d'énergie, de partage et de cohésion", explique Gregor Belibi-Minya, un bénévole.

Le savoir-faire normand est par exemple présenté dans une e-boutique. La plateforme d'achats propose une gamme de produits du terroir estampillés Label Normandie Qualité.

Pratique. Normandie Welcome. 1 place François Mitterrand à Hérouville-Saint-Clair

