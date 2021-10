amours et inconstance. Amour, rêve et théâtre, "Le songe d'une nuit d'été" revient en Seine-Maritime

C'est en 2016 que Catherine Delattres monte Le songe d'une nuit d'été de Shakespeare, présenté au public pour la première fois en plein air à l'aître Saint-Maclou dans le cadre de la programmation estivale d'Un soir à l'aître. Après une tournée en Normandie, dans le Nord et l'Est de la France, le spectacle est de retour dans l'agglomération rouennaise pour le plus grand plaisir des amateurs de Shakespeare. La metteure en scène signe une adaptation originale servie par la qualité de jeu de très bons comédiens rouennais tels que Florent Houdu ou Nicolas Dégremont. Entretien avec Catherine Delattres :

Pourquoi avoir choisi de monter cette pièce de Shakespeare ?

"C'est la pièce de Shakespeare la plus riche en évènements théâtraux. Elle entremêle trois thèmes : l'amour, le rêve et le théâtre. Dans cette pièce on passe du rire au drame avec vivacité. On y retrouve tous les thèmes de la comédie chers à Shakespeare et c'est aussi la plus joyeuse et la plus érotique de ses pièces. C'est une pièce de jeunesse écrite la même année que Roméo et Juliette et on peut voir un écho à cette histoire d'amour contrariée à travers les aventures d'Hermia et de Lysandre. Le père d'Hermia veut lui imposer un mari, mais elle aime Lysandre et ils choisissent de se sauver dans la forêt pour échapper à la tyrannie du père. Dans la forêt ils rencontrent des personnages fantastiques mais aussi des artisans répétant une pièce de théâtre. Il y a une mise en abyme dans cette pièce puisqu'on assiste aussi au montage d'une pièce dans la pièce. Par ce biais, Shakespeare fait l'éloge du théâtre".

Quelles difficultés avez-vous rencontrées pour adapter cette pièce de Shakespeare ?

"C'est un monument. Depuis longtemps je rêve de m'y atteler mais j'étais aussi très intimidée par le théâtre de Shakespeare. Ce qui a fini par me convaincre, c'est le potentiel comique de la pièce : j'aime particulièrement monter des comédies au sein de la compagnie et cette pièce est une fable surnaturelle mais surtout une vraie bouffonnerie. Cependant, il m'a fallu trouver moyen d'articuler souplement les différentes atmosphères suggérées par la pièce : passer d'une scène d'amour à une scène de chamaille, évoquer l'inconstance de l'amour et l'univers féerique. Le texte de Shakespeare marie aussi différents niveaux de langues : une langue très précieuse et raffinée dans la bouche des amants, très lyrique dans celle du Roi magicien et très triviale chez les artisans et ces trois niveaux de langue doivent s'entremêler de manière naturelle, c'est une autre difficulté."

Comment êtes-vous parvenue à restituer l'atmosphère féerique de la pièce ?

"L'intrigue se passe essentiellement dans la forêt ou les deux amants se réfugient. C'est un lieu obscur et effrayant que la bande-son que nous avons choisie permet de simuler. La lune est figurée de manière très enfantine. Elle veille sur les protagonistes de cette histoire, dont les sentiments seront, le temps d'une nuit, bousculés par les êtres fantastiques. Shakespeare, en donnant vie à ces êtres imaginaires, ressuscite de vieilles croyances païennes : par une nuit de mai, les êtres de la nuit s'amusent avec les mortels, changent le cœur des amoureux, les ensorcellent ou bien transfigurent les humains qui se sont aventurés en forêt. Pour ce qui est du climat magique, nous n'avons recours à aucun effets spéciaux. C'est une magie enfantine : de la poudre à paillette et des costumes scintillants pour les êtres fabuleux suffisent à nous transporter. Quant aux jeunes amoureux, j'ai choisi de leur faire porter des uniformes de collégiens anglais en résonance avec l'Angleterre contemporaine alors que ceux des êtres fantastiques sont très colorés et excentriques. Ces artifices me permettent de créer un univers intemporel, mais aussi d'isoler les différents mondes."

