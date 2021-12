Mardi 12 octobre en fin de matinée, les syndicats estimaient entre 40 et 50 000 le nombre de manifestants à Caen. Une mobilisation qui s'annonce très importante, notamment par la mobilisation supplémentaire des lycéens qui atteint 1 800 personnes, toujours selon les syndicats. A Saint-Lô, on estime le cortège à près de 7 000 personnes. On comptait également 2 000 manifestants à Lisieux.



