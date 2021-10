Caen. La jeune Caennaise Lucie Lebreton excelle en force athlétique

La concentration est de rigueur dans la salle de la force athlétique caennaise, dans le quartier de la Pierre Heuzé (Calvados). Julie Lebreton, 16 ans, originaire de Fleury-sur-Orne vient de soulever 80 kg en squat (flexions de jambe).

Elle s'entraîne trois fois par semaine pour les championnats de France jeunes de forces athlétique qui ont lieu du 31 mars au 2 avril 2018 à Hérouville Saint-Clair. "Je suis dans le club depuis trois ans, explique timidement celle qui détient déjà deux titres de championne de France jeunes. J'ai fait sept ans de gymnastique et j'ai eu envie de changer. Un jour je me suis rendue au Village des sports pour voir différentes propositions et j'ai aimé cette activité".

Ce qui l'attire dans la force athlétique ? "La compétition. Se dépasser soi-même et surtout les autres", rigole-t-elle. Dans un petit carnet, Lucie note tous ses passages et les kilos soulevés, "c'est mon plan de travail", précise la jeune fille d'1m55 et 47 kg. Pas besoin d'être un monstre de muscles pour pratiquer l'activité. "Il faut apprendre à gainer son dos, à bien respirer".

Des kilos d'espoirs

La force athlétique se répartit en trois étapes : les squats, le développé couché et le soulevé de terre. "Je suis meilleure dans les squats", précise-t-elle après avoir porté dix kilos de plus que le record de France, établit à 77 kg. Ses qualités ? "La force et l'explosivité", répond du tac au tac Georges Henry, entraîneur du club depuis 1976 et qui mise beaucoup sur les performances de la jeune fille, "d'autant plus que ces championnats de France sont présélectifs pour ceux d'Europe !"

Mais c'est sans pression aucune que Lucie aborde cette échéance. Elle sait que les 314 licenciés du club seront là pour l'encourager et la regarder porter des kilos d'espoirs.