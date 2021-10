Caen. Le cocooning chez soi, toute une réflexion !

Matériaux et objets de décoration sont deux éléments clés qui contribuent largement au bien-être chez soi. Il en va de même pour les matières choisies. Au sol, moquette et carrelage n'apportent pas le même confort et ne génèrent pas non plus le même ressenti.

Question d'harmonie

Le cocooning est plus que jamais tendance ! Dès lors, rentrer chez soi dans une ambiance cosy, zen et élégante après une longue journée de travail, est une quête qu'il convient d'élaborer.

Pour une ambiance cocooning, les matières naturelles qui réchauffent l'ambiance avec douceur demeurent une valeur sûre. Si la matière reine des atmosphères cocooning reste le bois, le lin et le rotin s'imposent dans les intérieurs douillets. Les matières dites chaudes (bois, coton, lin) doivent s'imposer face aux matières trop artificielles (polyester, plastique). Pour apporter une touche de chic au canapé, l'astuce déco consiste à le "doudouniser" en y ajoutant quelques coussins en velours ou en laine, et des plaids tout doux. En Feng shui, l'essentiel est de "trouver l'équilibre", explique Charline Bayeux, experte installée à Mondeville.

L'idée est d'harmoniser les cinq éléments clés de cet art millénaire d'origine chinoise : l'eau, le bois, le feu, la terre et le métal. Pour rendre un endroit Feng shui, les cinq éléments doivent être présents à différentes intensités. Selon l'ambiance souhaitée, l'accent sera mis sur un élément en particulier. Par exemple, pour le coin bureau, c'est l'ambiance végétale avec un papier peint aux motifs jungle, très en vogue actuellement, qui est recommandé par Charline Bayeux. Si les fleurs fraîches, le cristal de roche et les objets souvenirs ramenés des vacances sont considérés comme "Feng shui", les fleurs séchées et le bois flotté sont à éviter. "Il faut désencombrer les espaces, dégager les lieux pour faire circuler l'énergie dans l'habitation", précise Charline Bayeux.

Pratique. Cabinet d'Expertise Feng Shui, Charline Bayeux. www.expertsfengshui.com. Tel : 06 64 22 26 59. infos@expertsfengshui.fr

A LIRE AUSSI.

L'année du chien, les griffes seront sorties, prédisent les maîtres feng shui

Une étole en lin 100 % bio et made in Normandie bientôt en vente