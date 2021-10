Hors Normandie. L'horoscope signe par signe de ce vendredi 16 mars 2018

Bélier

Vous êtes confronté aux risques liés à l'instabilité d'un proche. Que faire ? Ce n'est pas toujours facile d'aider quelqu'un contre son gré aussi proche soit-il !

Taureau

Vous avez toujours l'impression qu'il aurait suffi d'un rien pour que vos succès soient entiers, toujours une poussière sur le cœur qui vous empêche d'être totalement heureux.

Gémeaux

Journée assez fade et sans heurts. C'est déjà ça. Au moins vous vous économisez des angoisses et de vous mettre en danger.

Cancer

Vous vous sentez de plus en plus agressé par les incivilités. Vous ne supportez plus alors que vous essayez de faire régner autour de vous un minimum de sérénité.

Lion

Le prochain weekend vous met sur les rails de la sensibilité. Rencontre, retrouvailles. La corde sensible sera mise à douce épreuve. Votre cœur battra la chamade.

Vierge

Vous tenterez d'éviter les sujets qui fâchent à partir de ce soir. Histoires de familles, même si celle-ci sont présentes, dans un coin de votre pensée.

Balance

Vous prenez le gout d'une vie équilibrée loin du brouhaha environnant quand cela est possible.

Scorpion

Vous trouvez une certaine joie dans l'action. Votre imagination n'est jamais en panne. Elle part toujours d'une histoire vraie pour vous élever vers les étoiles.

Sagittaire

Longtemps vous avez eu du mal à considérer vos limites : elles sont devenues vos atouts grâce à votre don de l'autodérision. Vous avez bien progressé.

Capricorne

Rien n'est évident dans les relations humaines mais l'harmonie est une école de la vie. Dans ce domaine vous êtes perfectionniste.

Verseau

Vous aurez tendance à vous replier sur vos certitudes. Et là, comme par hasard naissent les frictions. Les préjugés reflètent systématiquement les craintes de l'autre.

Poissons

Arrêtez de jouer les ours mal léchés, même si vous avez vécu tout un tas de coups durs. Évitez d'être cassant. Faites preuve de plus de compréhension.