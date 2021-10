Cadeau original : des détenus sortent un album à Caen

Après deux années de travail, No Man’s Land a obtenu des pouvoirs publics l’autorisation d’être diffusé. Et pour cause, les 14 titres de l’album ont été réalisés par douze détenus et produit dans le centre pénitentiaire caennais. “Il s’agit d’un disque mélant le blues traditionnel à des improvisations plus libres malgré une certaine auto-censure due au milieu.

Cette poésie brute aide ces hommes dans leur besoin, mais aussi leur peur, d’exprimer douleurs et espoirs”, explique le directeur artistique de l’album, Nicolas Talbot, de Petit Label. Pour aller plus loin dans cette démarche, la construction d’un studio est en cours d’agrément.

Pratique. Le disque est disponible pour 8 à 10 € au Cargö, au magasin de musique “Bonaventure”, au restaurant “Comme un dimanche”, à La Fermeture Éclair, eà la librairie “Brouillon de culture”, ainsi qu’à la Fnac.