Pour la deuxième année, 25 artistes de l’association L’A y proposent un marché de Noël atypique. Bijoux, sculptures, impressions, tableaux originaux et autres lampes ont transformé cette ancienne église en salle d’exposition. Des animations avec le Père Noël sont organisées mercredi et samedi après-midi.

Pratique. Ouvert de 14 h à 19 h du lundi au jeudi, et de 10 h à 19 h, les vendredi et samedi.