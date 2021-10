Saint-Lô. Journée internationale des droits des femmes : 40 femmes reçues par le préfet de la Manche

À l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, le préfet de la Manche et sa femme ont recu à l'hôtel préfectoral de Saint-Lô (Manche), une quarantaine de femmes.

40 femmes d'horizon varié

Venues d'horizons géographiques et professionnels très variés, agricultrices, commerçantes, artisanes, cheffes d'entreprises, médecins, infirmières, magistrates, militaires de la Marine et de la gendarmerie, policières, élues, responsables associatives agissant pour les droits des femmes, l'égalité Femme-Homme ou la lutte contre les violences faites aux femmes, les invités ont pu partager un moment de convivialité et surtout échanger sur leurs parcours et leurs expériences à l'heure du déjeuner.

Créer du réseau

Le préfet leur a rendu hommage en saluant leur engagement et en souhaitant que cette rencontre permette de renforcer les réseaux de femmes dans le département de la Manche.