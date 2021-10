Cherbourg. Handball : Dylan Grandjean, joker médical de la JS Cherbourg

Depuis deux semaines, la JS Cherbourg (Manche) doit évoluer sur le terrain malgré les blessures sévères de trois de ses joueurs : Morgan Youf-Pinsault, Enrique Plaza-Lara et Ayhan Alexandre.

Pour se renforcer, le club de handball fait appel à un joker médical, en la personne de Dylan Grandjean, qui aura 22 ans dans quelques jours. Cet arrière gauche, qui peut aussi évoluer au poste de demi-centre, est originaire du Gard. Il arrive justement du club phare de ce département, Nîmes, qui évolue en Starligue. Comme Ayhan Alexandre, il est issu du centre de formation. Il a joué cette saison 12 matches avec l'équipe professionnelle.

Un troisième joueur de Nîmes

Dylan Grandjean a par ailleurs joué en équipe de France cadets et jeunes et a remporté le titre de Champion de France Interzones et Champion de France académique avec Montpellier.

A Cherbourg, le Gardois pourra compter sur son ami Ayhan Alexandre, l'ancien Nimois et ex-Mauve Malik Boubaiou, ainsi que sa propre sœur, pour l'accueillir dans le Cotentin.

