Entreprises caennaises, testez la "conciergerie" !

“Adsito”, c’est son nom, souhaite apporter aux entreprises de toute taille de l’agglomération caennaise un éventail de services à des tarifs inférieurs à ceux du marché, et améliorer ainsi le quotidien de leurs salariés. Le projet a nécessité 70 000 euros d’investissements.

Mathieu Vailhé rend visite régulièrement aux entrepreneurs, tient des permanences dans les très grandes entreprises et assure une présence au téléphone cinq jours sur sept. Il est l’unique interlocuteur pour assurer la logistique et la prise en charge de diverses prestations : costumes à faire nettoyer au pressing, nettoyage de véhicules ou encore mise en place d’un atelier de massage... Adsito s’est entourée d’une cinquantaine de partenaires locaux, chacun, dans sa spécialité, mettant ses compétences à disposition des clients de la conciergerie. Y compris dans les domaines du loisir. Mathieu Vailhé envisage la création de six emplois en trois ans.