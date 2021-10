Caen. Bonne table à Caen : le Fujiya-Sushi, place de la gare

Au 2 place de la gare à Caen (Calvados), un restaurant asiatique laisse sa place à un autre. Depuis la mi-février 2018, Fujiya-Sushi a ouvert ses portes. L'intérieur est spacieux avec des tables de deux, quatre ou plus et de belles banquettes. Mais c'est surtout le mouvement circulaire d'un petit tapis roulant qui attire l'attention. Heureusement pour nous la serveuse, tout sourire, nous explique le concept.

Des assiettes chaudes et froides défilent

Le midi, trois formules sont proposées. Dans la première à 10 €, le client a droit à quatre assiettes au choix sur le tapis roulant. La deuxième formule propose sept assiettes pour 15 € et la dernière est à volonté pour 18 €. Le client peut prendre autant d'assiettes qu'il le désire sur le tapis roulant. Les formules sont toutes accompagnées de soupe miso et de salade maison.

Dans les assiettes froides, on trouve : des makis saumon, thon, concombre ; des california saumon-avocat, surimi-avocat ou encore des sushis saumon et thon rouge. Pour les plats chauds, nous nous sommes régalées avec des Gyozas (raviolis japonais au poulet grillé), des brochettes de bœuf au fromage et des boulettes de poulet.

Le soir, le restaurant passe à quatre formules, un peu plus chères mais avec plus d'assiettes (au choix : six, huit, dix ou à volonté) et d'autres plats sont rajoutés comme des brochettes de canard ou des brochettes de gambas.

Et petit détail qui peut faire la différence, il est possible de se faire livrer les plats chez soi. La livraison est gratuite à partir de 25 €.

Pratique. 2, place de la Gare à Caen. 02.31.72.27.82. www.fujiyasushi-caen.fr