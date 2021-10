Danse. La salsa fait son festival avec la Timba

En ces périodes de grands froids, quoi de mieux pour se réchauffer que de se déhancher au rythme de la salsa ? C'est ce que propose, comme chaque année, l'association Timba qui organise la 15e édition de son festival de danse. Ce samedi 10 mars 2018, ce sera la culture des Caraïbes et de l'Afrique qui sera mise en lumière.

Un véritable antidépresseur

Que l'on soit novice ou déjà expert dans l'art de la salsa, de la Kizomba ou de la Bachata, cette journée s'adresse à tous. L'occasion de vivre un beau moment de partage et de chasser la morosité au rythme de cette musique si chaleureuse et entraînante qui a un véritable un effet antidépresseur.

L'après-midi sera consacrée aux stages de salsa, de Kizomba et de Bachata et pour tous les niveaux. La soirée sera elle animée par des shows et des démonstrations.

Pratique. Samedi 10 mars à partir de 13h. Salle Acrodrock à Giberville. Tarif soirée 12€

