Coupe de France : Mauvais pour Avranches, des L2 pour Cherbourg et Caen !

Il n'aura fallu attendre que deux boules pour voir une équipe bas-normande apparaître, en l'occurrence l'US Avranches. Malheureusement, le club de Gilbert Guérin a hérité d'un tirage aussi fade qu'ardu puisque les sudistes manchois devront se déplacer à Luçon, formation leader de leur groupe de CFA. Un exploit sera obligatoire.

L'AS Cherbourg elle, aura elle l'honneur de recevoir un club professionnel, la Berrichonne Châteauroux. Pensionnaires de Ligue 2, les hommes de Didier Tholot, dont font partie Thibault Moulin et Romain Inez deux anciens Caennais, seront une proie potentiellement prenable pour les ouailles du président Gohel. Un grand match à Postaire pour la seconde année consécutive après Le Mans l'an passé, de quoi faire venir les supporters dans le Nord-Cotentin et espérer, en cas de grande performance, une présence en 16e de finale... En 1996, le FC St-Lô avait battu Châteauroux aux penalties au Stade de la Falaise ! Et si les Berrichons n'aimaient vraiment pas la Manche après tout ?

Pour Le SM Caen, dernier tiré des bas-normands, la sort a été plus que clément avec une adversité de l'étage inférieur, l'ES Troyes (L2), actuellement 8e de Ligue 2. Un match totalement abordable pour le SMC, une non qualification serait même synonyme de contre-performance...

Le tirage au sort intégral :

Luçon VF (CFA) - Avranches US (CFA)

Cherbourg AS (Nat) - Châteauroux (L2)

Sablé-sur-Sarthe FC (CFA2) - Sedan Ardennes CS (L2)

Chambly Thelle FC (CFA2) - AJ Auxerre (L1)

Chantilly US ou le Portel (DH) - Lille (L1)

Limoges FC (CFA2) - Boulogne Côte d'Opale US (L2)

Chamois Niortais FC (Nat) - Brest (L1)

Saint-Etienne (L1) - Bordeaux (L1)

Ajaccio GFCO (Nat) - Toulouse (L1)

Thiers SA (CFA2) - Istres FC (L2)

Valence AS (CFA) - Laval (L2)

Versailles 78 FC (DH) - Dijon (L1)

Lyon-Duchère AS (CFA) - Lyon (L1)

Le Havre AC (L2) - Lorient (L1)

Bourg-Peronnas FC (CFA) - Montceau Bourgogne FC (CFA2)

Fréjus Saint-Raphaël (Nat) - Ajaccio AC (L1)

Bastia (L2) ou Louhans-Cuiseaux (CFA2) - Sochaux Montbéliard (L1)

Red Star FC 93 (Nat) - Marseille (L1)

Mulhouse FC (CFA) - Créteil Lusitanos US (Nat)

Angers SCO (L2) - AS Monaco (L2)

Drancy Jeanne d'Arc (CFA) - Strasbourg ARC (CFA2)

Caen (L1) - Troyes AAC (L2)

Marck AS (CFA2) - Nice (L1)

Prix les Mézières AS (DH) - Montpellier (L1)

Compiègne AFC (CFA) - Montagnarde Inzinzac US (CF2)

Locminé Saint-Colomban (CFA2) - Paris Saint-Germain (L1)

Orléans 45 US (Nat) - Clermont Foot Auvergne (L2)

Metz FC (L2) - Evian Thonon Gaillard (L1)

Vitré AS (CFA2) - Tours FC (L2)

Le Mans FC (L2) - Valenciennes (L1)

Rennes Tour d'Auvergne (DH) - Quevilly US (Nat)

Rennes (L1) - AS Nancy Lorraine (L1)



Les matches auront lieu le samedi 7 janvier ou le dimanche 8 janvier 2012