Handball : Caen se replace, Colombelles coince

Au retour d'un long déplacement à Rochechouart, dans le Limousin, elles ruminaient encore leur défaite de trois buts (31-28) contre un adversaire de bas de tableau. Dominateur en première mi-temps, au point de compter jusqu'à quatre buts d'avance, le CLCH a couru après le score tout au long de la deuxième période. Il ne l'a jamais rattrapé. "On réalise un très mauvaise opération, déplore Philippe Breysacher. On avait l'occasion de prendre de l'air et au lieu de cela on se replace dans le ventre-mou avec peu de marge de manœuvre sur le premier relégable. Notre défense et notre gardienne n'ont pas été à la hauteur. En attaque, Alisson (Breysacher, 13 buts) et Audi (Pereira, 7 buts) ont été beaucoup trop esseulées." Colombelles est cinquième avant une trêve d'un mois.

Lutte pour la montée

Le Caen Handball (N2) a connu plus de succès face à Floirac, écrasé sur un score mal révélateur de la physionomie du match (36-24). Longtemps serrée, la rencontre s'est débridée dans les dix dernières minutes en faveur des locaux, dimanche 11 décembre. Hamdi Habacha, auteur de 27 arrêts, a été le grand artisan de la victoire normande. Présents dans le combat, les Vikings ont signé une belle performance et grimpent à la troisième place du classement. " Je suis content, mais il ne faut pas trop s’enflammer, le match retour sera très dur", annonce leur entraîneur Christian Le Moal, qui prépare un dernier match à Nantes (samedi 17 décembre) avant des vacances bien méritées.