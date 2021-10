Le-Havre. Salon de l'agriculture : Édouard Philippe et Stéphane Travert sur l'Espace Normandie

Au programme des deux ministres, mercredi 28 février 2018, au Salon de l'Agriculture, un bain de foule dans les allées du hall des régions et un arrêt déjeuner, sur un espace qui leur est cher, celui de la Normandie. Édouard Philippe et Stéphane Travert ont ainsi pu déguster des produits qu'ils connaissent bien, du cidre au calvados en passant par le camembert et des huîtres.

Bain de foule et dégustation au programme pour les deux ministres sur le salon de l'agriculture, mercredi 28 février. - CD50

Comme le Président de la République, samedi 24 février 2018, le premier ministre a été interrogé par plusieurs agriculteurs, notamment sur l'interdiction programmée du glyphosate. "On est dans un pays où il faut bouger. Quand on dit où est-ce qu'on va et au rythme auquel on va, tout le monde peut s'adapter", a répondu le Premier ministre, en défendant sa méthode: "On fixe les ambitions et on donne la direction".

Le Premier ministre doit poursuivre sa visite du salon jeudi pour rencontrer les organisations professionnelles de la pêche et de l'agriculture.

Le premier ministre, Édouard Philippe et la vice-présidente du département de la Manche, Anne Harel, sur l'espace Normandie au Salon de l'agriculture. - CD50

