Rouen. Football (Ligue 2): pas de surprise pour QRM chez le leader de Reims

Face au leader, la tâche ne s'annonçait pas facile et ça ne n'a pas eté puisque les joueurs de Manu Da Costa encaissent rapidement un premier but à la 19ème minute sur un centre que Oudin reprend bien pour le 1-0 puis sur un penalty dix minutes plus tard bien transformé par Chavarria 2-0.

Toujours 19e du classement

Ce n'est qu'au retour de la pause que l'espoir va renaitre pour les Normands qui vont réduire la marque sur un corner et un ballon mis au fond des filets par Lamine Ndao 2-1. Malheureusement pour les Quevillo-rouennais, le score n'évoluera plus et les Normands repartent de Champagne sans point et restent donc à la 19ème place à deux points de Bourg-en Bresse.

Quevilly Rouen Métropole accueillera Niort, vendredi prochain 2 mars 2018, à 20h au stade Diochon.

